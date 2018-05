एक दिन दो दौरे : बंगाल पहुंचे PM मोदी, बोले-यहां अतिथि नहीं आचार्य हूं- VIDEO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के 49वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने छात्रों से कहा कि मैं परंपरा को निभाने के लिए यहां आया हूं। मैं यहां का अतिथि नहीं आचार्य हूं। सबसे पहले तो यहां का चांसलर होने के नाते मैं आपसे एक बात की माफी मांगना चाहता हूं। जब मैं यहां आ रहा था तो मैंने कुछ छात्रों को इशारों में बात करते हुए देखा। वो मुझसे कह रहे थे कि यहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं इस असुविधा के लिए आपके माफी मांगता हूं।

बता दें कि मोदी भारत और बांग्लादेश के सांस्कृतिक संबंधों के प्रतीक ‘बांग्लादेश भवन’ का उद्घाटन भी करेंगे। इस मौके पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी भारत आई हैं। हसीन भी शांति निकेतन में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी।

First of all, as the chancellor of Visva Bharati University, I seek your apologies. When I was coming here, some students were telling me with gestures that there is no arrangement of drinking water. I want to apologise for all the inconvenience caused to you: PM Modi pic.twitter.com/HDDYHlpbUv