प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे देशवासियों से 'मन की बात'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों से 'मन की बात' करेंगे। पीएम मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को 'मन की बात' करते हैं। मोदी के 'मन की बात' का ये 43वां संस्करण होगा। रेडियो पर प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में मोदी अपने विचार देश की जनता से साझा करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम रेडियो पर प्रसारित होगा।

आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP board) हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आना है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स दे सकते हैं। पीएम पहले भी रिजल्ट और परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव को लेकर छात्रों और उनके माता-पिता को टिप्स दे चुके हैं।

इससे पहले मन की बात के 42वें संस्करण में मोदी ने किसानों से लेकर स्वास्थय से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी थी। पीएम मोदी ने कई ऐसे लोगों का उल्लेख किया जिन्होंने समाज में अपना योगदान कुछ अलग काम करके दिया है। उन्होंने कानपुर के डॉक्टर से लेकर असम के रिक्शा चालक का जिक्र किया जिनके सरोकार से समाज को फायदा पहुंच रहा है।

बता दें कि 'मन की बात' आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। जिसके जरिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नागरिकों को संबोधित करते हैं। इस कार्यक्रम का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को किया गया था।

