श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 118वीं जयंती पर पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन संघ संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 118वीं जयंती पर शनिवार को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मोदी ने मुखर्जी को महान शिक्षाविद् और प्रखर राष्ट्रवादी विचारक करार दिया।



उन्होंने ट्वीट किया, '' महान शिक्षाविद् और प्रखर राष्ट्रवादी विचारक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।

इस मौके पर विदेश मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।

Delhi: Defence Minister Rajnath Singh pays tribute to former Union Minister and Bharatiya Jan Sangh founder, Syama Prasad Mukherjee on his birth anniversary at the Central Hall, Parliament. pic.twitter.com/Jg9NmLrch9