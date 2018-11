प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु पहुंचे, अनंत कुमार को दी श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रात बेंगलुरू पहुंचकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार को अपना अंतिम सम्मान दिया। 59 वर्षीय कुमार कई महीनों से फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे थे। आज सोमवार को उनका निधन हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी तेजस्विनी और दो बेटियों के साथ अपने बिस्तर पर आज रात 1:55 बजे अंतिम सांस ली।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व केंद्रीम मंत्री अनंत कुमार को उनके बेंगलुरु स्थित निवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

Prime Minister Narendra Modi reaches at the residence of #AnanthKumar in Bengaluru, to pay tribute to the late Union Minister. pic.twitter.com/fBAqbFAxHw