नॉर्थ ईस्ट दौरा LIVE: मिजोरम के आइजोल में पीएम मोदी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से मिजोरम और मेघालय के दौरे पर हैं। आज सुबह वे मिजोरम पहुंचे, जहां आइजोल के लेंगपुई एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। फिर पीएम मोदी ने आइजोल में तौरियल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया।

इस मौके पर पीएम ने सभी नॉर्थ ईस्ट वासियों को क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हम इस विजन पर काम कर रहे हैं कि अपनी परेशानियां बताने के लिए आपको दिल्ली संदेश न भिजवाना पड़े बल्कि दिल्ली खुद चलकर आपके पास आए।

पीएम मोदी यहां से वे मेघालय भी जाएंगे। मोदी यहां दो रैलियां भी करेंगे। इसके लिए पीएम ने नरेंद्र मोदी डॉट इन पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। बता दें कि मोदी सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत नॉर्थ-ईस्ट में रोड, रेल और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दे रही है।

पीएम ने इसे साउथ-ईस्ट एशिया का गेटवे और अष्ट लक्ष्मी भी कहा था। रवाना होने से पहले आज ट्वीट किया, 'मनोहर और उत्साह से भरा हुआ पूवोर्त्तर उन्हें बुला रहा है।'

पीएम मोदी ने एक वीडियो में ट्वीट किया है और लिखा है कि आईजोल में लोगों से मिलूंगा

Reached Aizawl. Looking forward to interacting with the people of Mizoram. pic.twitter.com/EaYzX6RfV7



इससे पहले कल पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट यात्रा पर कई ट्वीट किए। उन्होंने ट्वीट किया, 'वह अपनी कल से शुरू हो रही मिजोरम और मेघालय की यात्रा को लेकर उत्साहित हैं।' वह वहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।



मोदी ने कहा ये विकास परियोजनाएं पूर्वोतर की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगी। कल आइजोल के कार्यक्रम में देश को हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट समर्पित करना मेरा सोभाग्य होगा। इस परियोजना से मिजोरम के लोग लाभांवित होंगे।'

We see immense potential in the Northeast and are committed to doing everything for the region’s overall progress. pic.twitter.com/9b7NByXAHc