प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशहरा व वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देशवासियों को दशहरा और वायु सेना दिवस की शुभकामनाएं दीं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, “विजयदशमी के पावन मौके पर शुभकामनाएं।”

विजयादशमी के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। Greetings on the auspicious occasion of #VijayaDashami . pic.twitter.com/V0xjMuzUSL

वायु सेना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा, “आज, वायु सेना दिवस के मौके पर, एक गौरवांवित राष्ट्र अपने वायु योद्धाओं और उनके परिवारों के प्रति आभार प्रकट करता है। भारतीय वायु सेना अपने समर्पण और उत्कृष्टता से भारत की सेवा कर रही है।”

Today, on Air Force Day, a proud nation expresses gratitude to our air warriors and their families. The Indian Air Force continues to serve India with utmost dedication and excellence. pic.twitter.com/iRJAIqft11