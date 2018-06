अटल बिहारी वाजपेयी को देखने AIIMS पहुंचे PM मोदी और राहुल गांधी, रुटीन चेकअप के लिए हैं भर्ती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को देखने पहुंचे। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी एम्स जाकर वाजपेयी के हालचाल जाने थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाजपेयी रुटीन चेकअप के लिए भर्ती कराया गया है। वाजपेयी अभी एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया की निगरानी में रहेंगे। वाजपेयी के रुटीन चेकअप के लिए एम्स में भर्ती होने की जानकारी भारतीय जनता पार्टी ने दी थी। भाजपा की ओर से बताया गया था कि डॉक्टरों की सलाह पर पूर्व प्रधानमंत्री को एम्स में भर्ती कराया गया है।

राजनाथ ने PM की सुरक्षा को लेकर की बैठक, दिए पुख्ता करने के आदेश

एम्स की ओर से जारी बयान के मुताबिक, अटल बिहारी वाजपेयी को नियमित जांच और टेस्ट के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनकी हालत स्थिर है। एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया की देख-रेख में डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi arrives at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) to visit former PM Atal Bihari Vajpayee. pic.twitter.com/NRnDSCsBlH