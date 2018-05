Mann Ki Baat : एवरेस्ट फतह करने वाली 16 साल की शिवांगी और 6 महिला कमांडरों को PM ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 44वीं बार देशवासियों से 'मन की बात' की। 'मन की बात' की शुरुआत करते हुए मोदी ने भारतीय नौ-सेना की 6 महिला कमांडरों द्वारा 250 से भी ज़्यादा दिन समुद्र के माध्यम से INSV तारिणी में पूरी दुनिया की सैर कर 21 मई को भारत वापस आने पर उन्हें नौ सेना और भारत का मान-सम्मान बढ़ाने के लिये बधाई दी।

LIVE UPDATES:

- मुझे विश्वास है सभी लोग ईद का त्यौहार खुशी से मानाएंगे, सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं : पीएम मोदी

- आज 27 मई को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु जी की पुण्यतिथि है। मैं पंडित जी को प्रणाम करता हूं : पीएम मोदी



- इस मई महीने से वीर सावरकर की याद भी जुड़ी हुई है। 1857 में ये मई का ही महीना था, जब भारतवासियों ने अंग्रेजों को अपनी ताकत दिखाई थी। देश के कई हिस्सों में हमारे जवान और किसान अपनी बहादुरी दिखाते हुए अन्याय के विरोध में उठ खड़े हुए थे। बहुत लंबे समय तक 1857 की घटनाओं को केवल विद्रोह या सिपाही विद्रोह कहा जाता रहा। वीर सावरकर ने ही निर्भीक हो कर लिखा कि 1857 में जो कुछ भी हुआ वो कोई विद्रोह नहीं था बल्कि आजादी की पहली लड़ाई थी : पीएम मोदी



- मन की बात में पीएम मोदी ने की अपील, योग की विरासत को आगे बढ़ाएं और एक खुशहाल राष्ट्र का निर्माण करें

- मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे भी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट ने चैलेंज किया है और मैंने भी उनके चैलेंज को स्वीकार किया है। मैं मानता हूं ये बहुत अच्छी चीज़ है और इस तरह का चैलेंज हमें फिट रखने और दूसरों को भी फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा : पीएम मोदी

- दो महीने पहले जब मैंने #fitIndia की बात की थी तो मैंने नहीं सोचा था कि इस पर इतना अच्छा रिस्पोंस आएगा। इतनी संख्या में हर क्षेत्र से लोग इसके सपोर्ट में आएंगे। जब मैं फिट इंडिया की बात करता हूं तो मैं मानता हूं कि जितना हम खेलेंगे, उतना ही देश खेलेगा : पीएम मोदी

- जो खेल गली में खेले जाते थे वो अब कम हो गए हैं : पीएम मोदी

- हाल ही में 16 साल की शिवांगी पाठक, नेपाल कि ओर से एवेरेस्ट फ़तह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन, शिवांगी को बहुत-बहुत बधाई : पीएम मोदी

POLL CSKvSRH: कौन सी टीम उठाएगी आईपीएल ट्रॉफी, अपनी राय दें

बता दें कि 'मन की बात' आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। जिसके जरिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नागरिकों को संबोधित करते हैं। इस कार्यक्रम का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को किया गया था।

Tune in at 11 AM today. #MannKiBaat pic.twitter.com/IskEE4fgOe