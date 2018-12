ट्रंप, अबे के साथ बैठक पर बोले पीएम मोदी- यह जय है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अर्जेंटिना के ब्यूनस आयर्स में जी 20 शिखर सम्मेलन से इतर शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिजों आबे के साथ बैठक की। उन्होंने इस बैठक के- ‘जय’ (इसे हिंदी में विजय या जीत बताया जाता है) बताया।

प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात बैठक से पहले कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भी इस बैठक पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की।

बैठक के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीटर पर लिखा- “हिंद प्रशांत क्षेत्र, समुद्री और संपर्क के मुद्दे पर अपने विचार साझा किए।”

Coming together of strategic partners



The first-ever trilateral Summit 'JAI' between the leaders of Japan @AbeShinzo, America @realDonaldTrump & India @narendramodi concluded a while ago in Buenos Aires. Leaders exchanged views on Indo Pacific, maritime and connectivity issues. pic.twitter.com/I8YOSnChev