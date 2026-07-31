नशामुक्त भारत के संकल्प से जुड़ेंगे युवा

नशामुक्त भारत के संकल्प से जुड़ेंगे युवा
युवाओं को नशा मुक्त जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को वर्चुअल संवाद करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन मेरा युवा भारत अभियान के तहत होगा, जिसे चतरा जिले में भी लाइव प्रसारित किया जाएगा। सभी युवाओं से इसमें सक्रिय सहभागिता की अपील की गई है।
चतरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत मेरा युवा भारत (माई भारत) की ओर से "नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान" के तहत 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। यह जानकारी चतरा नेहरू युवा केंद्र के युवा अधिकारी धीरेन्द्रकुमार ने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। कार्यक्रम का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिसमें जिले के युवा, छात्र-छात्राएं, माई भारत स्वयंसेवक, एनएसएस, एनसीसी, युवा क्लबों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जिला युवा अधिकारी धीरेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर स्वस्थ एवं जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान युवा सामूहिक रूप से नशा मुक्ति संकल्प लेंगे तथा स्वयं नशे से दूर रहने के साथ अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।उन्होंने जिले के सभी युवाओं से ट इँं१ं३ पोर्टल पर ई-प्लेज लेने की अपील करते हुए विद्यालयों, महाविद्यालयों, एनएसएस, एनसीसी, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं युवा क्लबों से अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त के बाद 100 सप्ताह तक वॉकाथॉन, खेल, फिटनेस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ध्यान सत्र, नुक्कड़ नाटक और जागरूकता अभियानों के माध्यम से नशामुक्त भारत का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जाएगा।
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