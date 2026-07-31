नशामुक्त भारत के संकल्प से जुड़ेंगे युवा

चतरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत मेरा युवा भारत (माई भारत) की ओर से "नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान" के तहत 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। यह जानकारी चतरा नेहरू युवा केंद्र के युवा अधिकारी धीरेन्द्रकुमार ने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। कार्यक्रम का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिसमें जिले के युवा, छात्र-छात्राएं, माई भारत स्वयंसेवक, एनएसएस, एनसीसी, युवा क्लबों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जिला युवा अधिकारी धीरेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर स्वस्थ एवं जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।