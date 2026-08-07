आईआईटी दिल्ली का 57वां दीक्षांत समारोह आज,पीएम मोदी छात्रों को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वह 3000 से अधिक स्नातक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही, वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हाई-परफॉर्मेंस सुपरकंप्यूटिंग सुविधा 'परम प्रज्ञा' का उद्घाटन करेंगे। संस्थान ने इस वर्ष 3036 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करने की सूचना दी है।

आईआईटी सोनीपत कैंपस स्थित हाई-परफॉर्मेंस सुपरकंप्यूटिंग सुविधा 'परम प्रज्ञा' का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता

प्रधानमंत्री का मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर वह 3000 से अधिक स्नातक होने वाले विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। इनमें 587 पीएचडी शोधार्थी भी शामिल हैं, जिन्हें समारोह के दौरान उपाधियां प्रदान की जाएंगी।

शैक्षणिक उत्कृष्टता का सम्मान शैक्षणिक उत्कृष्टता का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री मेधावी विद्यार्थियों को संस्थान के सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। इनमें राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, निदेशक स्वर्ण पदक, डॉ. शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक तथा परफेक्ट टेन स्वर्ण पदक शामिल हैं।

परम प्रज्ञा का उद्घाटन अत्याधुनिक अनुसंधान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित एआई आधारित हाई-परफॉर्मेंस सुपरकंप्यूटिंग सुविधा 'परम प्रज्ञा' का उद्घाटन भी करेंगे। अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह सुविधा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा साइंस, उन्नत कंप्यूटिंग तथा बहुविषयी अनुसंधान के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

प्रेस वार्ता में निदेशक का वक्तव्य शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी ने बताया कि यह सुविधा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च क्षमता वाली कंप्यूटिंग के क्षेत्र में देश की शोध क्षमताओं को नई गति देगी।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष कुल 3036 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी, जिनमें 587 पीएचडी शोधार्थी, 1049 बीटेक, 567 एमटेक, 248 एमबीए और 243 एमएससी छात्र शामिल हैं। वर्ष 2026 में पहली बार बैचलर ऑफ डिजाइन, एग्जीक्यूटिव एमबीए, एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंसेज और एमए इन कल्चर, सोसाइटी एंड थॉट के पहले बैच भी स्नातक होंगे।

शैक्षणिक सहयोग नेटवर्क संस्थान ने इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा शैक्षणिक सहयोग नेटवर्क भी तैयार किया है। आईआईटी दिल्ली ने देश के 18 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटीज) के साथ समझौते किए हैं। इसके तहत छात्रों और शिक्षकों को संयुक्त शोध, साझा प्रयोगशालाओं, परियोजनाओं के संयुक्त मार्गदर्शन, फैकल्टी विकास और बहुविषयी नवाचार गतिविधियों का लाभ मिलेगा। इस सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अलाइन (एकेडमिक लिंकेजेज फॉर इनोवेशन एंड नेशनल ग्रोथ) नामक नई पहल भी शुरू की गई है।

प्लेसमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम की शुरुआत छात्रों के प्लेसमेंट को बेहतर बनाने के लिए संस्थान ने प्लेसमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत पहले से चयनित छात्र अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को रिज्यूमे तैयार करने, मॉक इंटरव्यू और कंपनी-विशेष तैयारी में मार्गदर्शन देंगे। वहीं प्लेसमेंट के दौरान तनाव और मानसिक दबाव कम करने के लिए कॉल फॉर ए फ्रेंड कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें प्रशिक्षित छात्र स्वयंसेवक मानसिक सहयोग उपलब्ध कराएंगे।

अनुसंधान एवं परामर्श परियोजनाएं निदेशक ने बताया कि अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में आईआईटी दिल्ली ने वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 600 करोड़ रुपये के प्रायोजित अनुसंधान एवं परामर्श परियोजनाएं संचालित कीं। पिछले दस वर्षों में संस्थान लगभग 4000 करोड़ रुपये के शोध एवं परामर्श कार्य कर चुका है। संस्थान के बौद्धिक संपदा पोर्टफोलियो में 1871 संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें 1756 पेटेंट हैं। पिछले एक वर्ष में 196 नए पेटेंट दाखिल किए गए, 26 प्रौद्योगिकी लाइसेंस समझौते हुए और एफआईटीटी के माध्यम से 26 नए स्टार्टअप विकसित किए गए।

सोनीपत परिसर का विकास सोनीपत परिसर तेजी से उन्नत अनुसंधान और नवाचार केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। यहां 9500 वर्गमीटर का नया अनुसंधान एवं शैक्षणिक भवन तैयार हो चुका है। दो नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं और राष्ट्रीय शोध सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। वहीं आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी परिसर ने भी नए बीटेक और पीएचडी कार्यक्रम शुरू किए हैं तथा वहां के पहले एमटेक बैच ने उत्कृष्ट प्लेसमेंट हासिल किया है।