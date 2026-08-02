Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नशा मुक्ति: विद्यार्थियों ने नशामुक्त भारत की शपथ ली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

बीबीएयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 सप्ताह के 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान' के तहत जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्रों ने नशामुक्त भारत की शपथ ली और अमेठी में नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूकता फैलाई गई। पुनर्वास विश्वविद्यालय में भी सामूहिक रूप से नशा मुक्ति की शपथ ली गई।

नशा मुक्ति: विद्यार्थियों ने नशामुक्त भारत की शपथ ली

बीबीएयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 सप्ताह के 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान' के तहत रविवार को जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल के संरक्षण और कार्यवाहक कुलपति प्रो. सुनीता मिश्रा की अध्यक्षता में हुए इस आयोजन में स्वस्थ युवा शक्ति को देश के विकास की आधारशिला बताया गया। कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय के छात्रावासों में प्रधानमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया और विद्यार्थियों ने नशामुक्त भारत की शपथ ली। इसके अलावा, अमेठी उपग्रह केंद्र में भी नुक्कड़ नाटक और एक भव्य रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। पुनर्वास विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति संकल्प अभियान

ये भी पढ़ें:नशा मुक्त युवा अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम

रिहैब यूनिवर्सिटी में अभियान

पुनर्वास विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सजीव प्रसारण प्रशासनिक भवन के सभागार में दिखाया गया। कुलपति प्रो.संजय सिंह के नेतृत्व में शिक्षक, अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से नशा मुक्ति की शपथ ली। सभी ने मादक पदार्थों का सेवन न करने, समाज में इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने और स्वस्थ भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।

ये भी पढ़ें:नशामुक्त युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति : योगेंद्र उपाध्याय

भाषा विश्वविद्यालय की पहल

भाषा विश्वविद्यालय में नशामुक्त भारत की शपथ

भाषा विश्वविद्यालय में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान पर कुलपति प्रो. अजय तनेजा और कुलसचिव विकास कुमार की उपस्थिति में विश्वविद्यालय परिवार ने नशामुक्त भारत निर्माण का सामूहिक संकल्प लिया। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद सभी विद्यार्थियों और कर्मचारियों ने नशे से दूर रहने तथा समाज को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने की शपथ ली। कुलपति ने कहा कि स्वस्थ, जागरूक और संस्कारित युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान का मुख्य उद्देश्य नशामुक्त भारत का निर्माण करना है।
ये भी पढ़ें:युवाओं ने लिया नशामुक्त भारत और विकसित राष्ट्र निर्माण का संकल्प
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Narendra Modi Lucknow News Bbau अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।