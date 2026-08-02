नशा मुक्ति: विद्यार्थियों ने नशामुक्त भारत की शपथ ली

बीबीएयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 सप्ताह के 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान' के तहत जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्रों ने नशामुक्त भारत की शपथ ली और अमेठी में नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूकता फैलाई गई। पुनर्वास विश्वविद्यालय में भी सामूहिक रूप से नशा मुक्ति की शपथ ली गई।

बीबीएयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 सप्ताह के 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान' के तहत रविवार को जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल के संरक्षण और कार्यवाहक कुलपति प्रो. सुनीता मिश्रा की अध्यक्षता में हुए इस आयोजन में स्वस्थ युवा शक्ति को देश के विकास की आधारशिला बताया गया। कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय के छात्रावासों में प्रधानमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया और विद्यार्थियों ने नशामुक्त भारत की शपथ ली। इसके अलावा, अमेठी उपग्रह केंद्र में भी नुक्कड़ नाटक और एक भव्य रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। पुनर्वास विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति संकल्प अभियान

रिहैब यूनिवर्सिटी में अभियान पुनर्वास विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सजीव प्रसारण प्रशासनिक भवन के सभागार में दिखाया गया। कुलपति प्रो.संजय सिंह के नेतृत्व में शिक्षक, अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से नशा मुक्ति की शपथ ली। सभी ने मादक पदार्थों का सेवन न करने, समाज में इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने और स्वस्थ भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।

भाषा विश्वविद्यालय की पहल भाषा विश्वविद्यालय में नशामुक्त भारत की शपथ

भाषा विश्वविद्यालय में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान पर कुलपति प्रो. अजय तनेजा और कुलसचिव विकास कुमार की उपस्थिति में विश्वविद्यालय परिवार ने नशामुक्त भारत निर्माण का सामूहिक संकल्प लिया। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद सभी विद्यार्थियों और कर्मचारियों ने नशे से दूर रहने तथा समाज को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने की शपथ ली। कुलपति ने कहा कि स्वस्थ, जागरूक और संस्कारित युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैं।