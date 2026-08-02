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प्रधानमंत्री के आह्वान पर शाहजहाँपुर के सभी 15 विकास खंडों में युवाओं ने ली नशामुक्ति की शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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नशा मुक्त युवा–विकसित भारत संकल्प अभियान'' का लाइव प्रसारण देखते और नशामुक्ति की शपथ लेते राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक व युवा प्रतिभागी।''नशा मुक्त युवा–व

प्रधानमंत्री के आह्वान पर शाहजहाँपुर के सभी 15 विकास खंडों में युवाओं ने ली नशामुक्ति की शपथ
प्रधानमंत्री के आह्वान पर शाहजहाँपुर के सभी 15 विकास खंडों में युवाओं ने ली नशामुक्ति की शपथ

शाहजहांपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "नशा मुक्त युवा–विकसित भारत संकल्प अभियान" के तहत रविवार को मेरा युवा भारत (MY Bharat) शाहजहाँपुर के तत्वावधान में अकररा रसूलपुर स्थित मीटिंग हॉल में राष्ट्रीय लाइव प्रसारण का सामूहिक अवलोकन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं युवाओं ने भाग लेकर नशामुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं से नशे के खिलाफ जनआंदोलन खड़ा करने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा विकसित भारत-2047 के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मेरा युवा भारत शाहजहाँपुर के उप निदेशक माहे आलम ने कहा कि युवा शक्ति ही विकसित भारत की सबसे बड़ी आधारशिला है। उन्होंने स्वयंसेवकों से गांवों, कस्बों और शैक्षणिक संस्थानों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने की अपील की।

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नशा मुक्त भारत का संकल्प

प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद उपस्थित सभी स्वयंसेवकों ने स्वयं नशे से दूर रहने तथा समाज को भी नशामुक्त बनाने की शपथ ली। वक्ताओं ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र तीनों के लिए घातक है तथा युवा खेल, शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक सेवा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

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युवाओं की भागीदारी

अभियान के तहत शाहजहाँपुर जनपद के सभी 15 विकास खंडों में भी राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों ने प्रधानमंत्री के संबोधन का सामूहिक श्रवण कराया। जनपद भर में आयोजित कार्यक्रमों में हजारों युवाओं ने भाग लेकर नशामुक्त भारत और विकसित भारत-2047 के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का संदेश दिया।

सफल आयोजन का आभार

कार्यक्रम के सफल संचालन में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक हर्ष पांडेय, सृष्टि मिश्रा, करन शर्मा, जहीद आलम, अमित कुमार, शिवेंद्र तिवारी, पूजा सिंह सहित जनपद के सभी स्वयंसेवकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंत में मेरा युवा भारत शाहजहाँपुर ने सभी सहयोगी संस्थाओं एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी युवाओं को राष्ट्रहित और सामाजिक जागरूकता से जोड़ने वाले कार्यक्रम निरंतर आयोजित करने की बात कही।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नशा मुक्त भारत के लिए कार्यक्रम कब आयोजित किया गया?
कार्यक्रम रविवार को आयोजित किया गया।
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