एकेटीयू में नशा मुक्ति की शपथ दिलायी
डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का ऑनलाइन प्रसारण हुआ। इस कार्यक्रम में कुलपति प्रो. जेपी पाण्डेय सहित कई अधिकारी और छात्र शामिल हुए। प्रो. वीरेंद्र पाठक ने नशा मुक्त भारत की शपथ भी दिलाई।
डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ का ऑनलाइन प्रसारण किया गया। एकेटीयू कुलपति प्रो. जेपी पाण्डेय की अध्यक्षता में कुलसचिव रीना सिंह, आईईटी एवं कैस के निदेशक प्रो वीरेंद्र पाठक, अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो ओपी सिंह सहित अन्य अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों सहित छात्रों ने प्रधानमंत्री के नशा मुक्ति से संबंधित भाषण को सुना। इस दौरान नशा मुक्त भारत की प्रो वीरेंद्र पाठक से शपथ भी दिलायी गई। इस मौके पर एसो डीन इनोवेशन डॉ अनुज कुमार शर्मा, उपकुलसचिव डॉ आयुष श्रीवास्तव, उप परीक्षा नियंत्रक नेहा श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
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