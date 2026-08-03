लोगों को नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए करें प्रेरित: डीएम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान का शुभारंभ केएलएस कॉलेज में हुआ। जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने कहा कि नशा समाज के विकास में बाधा है। युवाओं को नशे से दूर रहकर शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कार्यक्रम में नशामुक्ति की शपथ भी दिलाई गई।

शहर स्थित केएलएस कॉलेज के स्वामी विवेकानंद सभागार में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान के शुभारम्भ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने किया।

नशे के दुष्प्रभाव जिला पदाधिकारी ने कहा कि नशा समाज एवं राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और यदि वे नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर शिक्षा, खेल, कौशल विकास तथा रचनात्मक गतिविधियों में अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें, तो विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसकी शिक्षा, रोजगार, पारिवारिक जीवन एवं सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

युवाओं के लिए अपील डीडीसी नीलिमा साहू ने युवाओं से जीवन में किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में जिला पदाधिकारी ने उपस्थित छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों एवं अधिकारियों-कर्मचारियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। मेरा युवा भारत के जिला युवा अधिकारी अपूर्व आदित्य की अध्यक्षता व संतोष कुमार वर्मा के मंच संचालन में कार्यक्रम हुआ। मौके पर जिला खेल पदाधिकारी रवि जी, ओएसडी, मनीष गिरी, सुनील कुमार, स्काउट के जिला संगठन आयुक्त संतु कुमार, गाइड कैप्टन ममता रानी, सीनियर प्रशिक्षक राजीव कुमार, सौरभ गिरी, मुरलीधर, मनीष, राजीव, विकास, शिवम, हरियाली, राधिका, अनीता, अंजना समेत एनसीसी व एनएसएस कैडेट, जीविका दीदी आदि मुख्य रूप से कार्यक्रम में शामिल रहे।

इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यक्रम बुधौल स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रौशन कुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशामुक्त युवा ही विकसित भारत की वास्तविक शक्ति हैं। (नवादा से राजेश मंझवेकर)