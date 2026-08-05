Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रधानमंत्री ने भाजपा के नए सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

प्रधानमंत्री ने भाजपा के नए सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात की------------------------------------नईदिल्ली। विशेष संवाददाताप्रधानमंत्री ने हाल में संसद में चुनकर आए राजग सांसदों के साथ बुधवार को नाश्ते...

प्रधानमंत्री ने भाजपा के नए सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात की

प्रधानमंत्री ने भाजपा के नए सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात की------------------------------------ नईदिल्ली। विशेष संवाददाता

ये भी पढ़ें:प्रधानमंत्री की सलाह संसद बिना अवरोध चलनी चाहिए

सांसदों के साथ नाश्ता

प्रधानमंत्री ने हाल में संसद में चुनकर आए राजग सांसदों के साथ बुधवार को नाश्ते पर मुलाकात की है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इन नए सांसदों को सार्वजनिक संसदीय जीवन के लिए नसीहत भी दी और कहा कि वह अपने आचरण व व्यवहार को लेकर सजग व सतर्क रहें। इस दौरान तीस से ज्यादा सांसद मौजूद रहे, जिनमें आम आदमी पार्टी से अलग होकर भाजपा में शामिल हुए सांसद भी शामिल थे।

ये भी पढ़ें:यूसुफ पठान समेत 3 मुस्लिम सांसद NDA के साथ नहीं हैं, खुद ही कर दिया ऐलान

नए सांसदों के लिए सुझाव

संसद में लगातार गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार की सुबह सत्तारूढ़ राजग के नए राज्यसभा सांसदों के साथ नाश्ते पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने नाश्ते के दौरान 30 से अधिक सांसदों के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया और उन्हें दिल्ली की राजनीति में टिके रहने का एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने सहज अंदाज में सांसदों से कहा लुटियंस जोन में सतर्क रहें। साजिशों के जाल से सावधान रहें। इस बात का ध्यान रखें कि आप किससे मिलते हैं और कहां मिलते हैं। दिल्ली एक खतरनाक जगह है। नए सांसदों में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल थे।

बैठक का विवरण

एक घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में मोदी ने नए सांसदों के साथ व्यक्तिगत आचरण से लेकर विपक्ष से निपटने तक के महत्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने सांसदों को निर्देश दिया है कि वे अपने लेटरहेड के दुरुपयोग से बचें और फोन पर लोगों के साथ अभद्र व्यवहार न करें। उन्होंने सांसदों से विपक्ष सहित सभी साथी सांसदों से सीखने का भी आग्रह किया। अपनी निजी दिनचर्या के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने उत्सुक समूह को बताया कि बिस्तर पर लेटते ही उन्हें आठ सेकंड के भीतर नींद आ जाती है और वे केवल तीन घंटे सोते हैं।

समय प्रबंधन के टिप्स

उन्होंने कहा कि सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए वर्तमान क्षण में जीना महत्वपूर्ण है। एक सांसद के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अभी वह उनके साथ हैं, इसलिए किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जिस क्षण में हूं, उसी में जी रहा हूं। जब प्रधानमंत्री से पूछा गया कि वे जेट लैग से कैसे निपटते हैं, तो उन्होंने कहा कि विमान में चढ़ते ही वे अपनी घड़ी को उस देश के समय के अनुसार सेट कर लेते हैं जहाँ वे यात्रा कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा इस तरह कोई समस्या नहीं होती। प्रधानमंत्री ने सांसदों से सदन को यथासंभव अधिक समय देने और शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया।

------------------------------

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रधानमंत्री ने नए सांसदों को क्या सिखाया?
प्रधानमंत्री ने नए सांसदों को सार्वजनिक संसदीय जीवन के लिए सजग रहने और अपने आचरण व व्यवहार को लेकर सतर्क रहने की नसीहत दी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News BJP Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।