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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा, पात्र महिलाओं को समय पर लाभ दिलाने के दिए निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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लातेहार, जिला समाहरणालय सभाकक्ष में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। योजना की प्रगति का आकलन करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लक्ष्य समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। तकनीकी समस्याओं के समाधान के साथ लाभुकों तक योजना का लाभ पारदर्शिता से पहुँचाने पर जोर दिया गया।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा, पात्र महिलाओं को समय पर लाभ दिलाने के दिए निर्देश

लातेहार,संवाददाता। जिला समाहरणालय सभाकक्ष में बुधवार को डीडीसी सैय्यद रियाज अहमद की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत योजना की प्रखंडवार प्रगति का आकलन करते हुए लाभुकों के पंजीकरण, आधार सीडिंग, एनपीसीआई मैपिंग, फेस ऑथेंटिकेशन, सत्यापन, स्वीकृति, भुगतान की स्थिति तथा लंबित मामलों की बिंदुवार समीक्षा की गई।

बैठक की समीक्षा

समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में लगातार सुधार हो रहा है। हालांकि शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी प्रखंडों को और अधिक सक्रियता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।डीडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना की प्रगति बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा निर्धारित लक्ष्य समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र गर्भवती एवं धात्री महिला योजना के लाभ से वंचित न रहे।

तकनीकी समस्याओं पर ध्यान

बैठक में फेस ऑथेंटिकेशन, आधार सीडिंग एवं एनपीसीआई मैपिंग में आ रही तकनीकी समस्याओं का त्वरित समाधान कर भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। उप विकास आयुक्त ने कहा कि योजना का लाभ पूरी पारदर्शिता, संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ लाभुकों तक पहुंचे। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी, संबंधित अधिकारी तथा जिले के सभी प्रखंडों के कर्मी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति के लिए समन्वित प्रयास करने का संकल्प लिया।

प्रश्नोत्तरी

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई?
बैठक डीडीसी सैय्यद रियाज अहमद की अध्यक्षता में हुई।
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