सम्मान निधि योजना का समय बढ़ने से किसान खुश

सम्मान निधि योजना का समय बढ़ने से किसान खुश
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अवधि 2030-31 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। रामपुर में दो लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। किसानों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने योजना की राशि बढ़ाने की भी मांग की है। प्रशासन पात्र किसानों को योजना से जोड़ने के लिए नए अभियानों पर काम कर रहा है।
रामपुर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अवधि वर्ष 2030-31 तक बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार के इस निर्णय से जिले के किसानों में खुशी का माहौल है। रामपुर में लगभग ढाई लाख किसानों को सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। जनपद में 20 जून को किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के तहत 2.30 लाख किसानों के खातों में दो-दो हजार रुपये भेजे गए थे। जिले में शत प्रतिशत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार हो चुकी है। जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री और अन्य औपचारिकताएं पूरी नहीं हैं, उन्हें योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन नए सिरे से अभियान चलाएगा।
उप कृषि निदेशक राम किशन सिंह का कहना है कि पात्र किसानों को योजना से जोड़ने, फार्मर रजिस्ट्री पूरी कराने और ई-केवाईसी जैसे लंबित कार्यों को तेजी से पूरा कराने पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है।किसानों ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए मददगार साबित हुई है। वहीं उन्होंने यह भी मांग उठाई कि बढ़ती खेती लागत को देखते हुए सम्मान निधि की राशि में भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए, ताकि किसानों को वास्तविक राहत मिल सके।
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