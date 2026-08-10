प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 73,184 नए आवासों को मिली स्वीकृति
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत 137 नगर निकायों में 73,184 आवासों के निर्माण को स्वीकृति दी गई। अब कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 4,88,526 होगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में बैठक में यह निर्णय लिया गया। अधिकारियों को गुणवत्ता और समयसीमा का ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की बैठक लखनऊ, विशेष संवाददाता
आवासों का निर्माण
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत प्रदेश के 137 नगर निकायों में 73,184 आवासों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। इस स्वीकृति के साथ ही योजना के बीएलसी घटक के तहत प्रदेश में कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 4,88,526 हो जाएगी। यह फैसला सोमवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की बैठक में किया गया।
निर्देश और निगरानी
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्वीकृत आवासीय परियोजनाओं का कार्य निर्धारित मानकों एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ तय समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने योजना के लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी पर विशेष जोर दिया।
प्रगति की समीक्षा
मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की निरंतर समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यों में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलम्ब न हो। बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरु प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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