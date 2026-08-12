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फसल बीमा के लिए पोर्टल सक्रिय, किसान समय से कराएं फसलों का बीमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए बीमा प्रक्रिया शुरू की गई है। जिला कृषि अधिकारी के अनुसार, ऋणी किसानों के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त और गैर ऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त 2026 निर्धारित है। किसान ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

फसल बीमा के लिए पोर्टल सक्रिय, किसान समय से कराएं फसलों का बीमा

बांदा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा देने के लिए फसल बीमा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला कृषि अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि योजना के तहत स्थानीय आपदा में खड़ी फसल को ओलावृष्टि, जलभराव (धान को छोड़कर), भू-स्खलन, बादल फटना और आकाशीय बिजली से आग लगने से होने वाली क्षति तथा फसल कटाई के बाद खेत में सुखाई के लिए रखी फसल को 14 दिनों तक ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा व बेमौसम बारिश से होने वाले नुकसान की भरपाई फसल बीमा के माध्यम से की जाती है। 31 अगस्त तक ऋणी, 14 अगस्त तक गैर ऋणी किसान करा सकेंगे बीमाजिला कृषि अधिकारी के अनुसार खरीफ 2026 में ऋणी कृषकों के लिए फसली बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित है, जबकि गैर ऋणी किसानों के लिए अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 है।

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किसानों से अपील की गई है कि समय कम होने के कारण वे जल्द से जल्द अपनी फसलों का बीमा करा लें। किसान पोर्टल के माध्यम से फसली बीमा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इससे प्राकृतिक एवं दैवीय आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा के माध्यम से मिल सकेगी। योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए किसान को कुल प्रीमियम का मात्र दो प्रतिशत भुगतान करना होगा। शेष प्रीमियम राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

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