15,200 किसानों का फसल बीमा कराने का लक्ष्य, 31 अगस्त तक होगा आवेदन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सफलतापूर्वक लागू होने के लिए प्रखंड में 15,200 किसानों का बीमा कराने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को 31 अगस्त 2026 तक बीमा कराने का समय दिया गया है। इसके तहत धान और मकई फसल का बीमा किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई है।

हिरणपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर प्रखंड में 15,200 किसानों का फसल बीमा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

किसानों के लिए समय सीमा किसानों को फसल बीमा कराने के लिए 31 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया है। योजना के तहत मुख्य रूप से धान और मकई की फसल का बीमा कराया जाना है। प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी महेंद्र नाथ शील ने सभी कृषक मित्रों से अपील की है कि वे अपने-अपने पंचायत के प्रज्ञा केंद्र में जाकर अधिक से अधिक किसानों का फसल बीमा कराएं।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी कृषक मित्र गंभीरता से कार्य करें और किसानों को योजना का लाभ दिलाएं। उन्होंने बताया कि किसान प्रज्ञा केंद्र में जाकर एक रुपये टोकन मनी जमा कर फसल बीमा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद किसान को एक रसीद दी जाएगी, जिस पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज रहेगा। भविष्य में फसल को नुकसान होने की स्थिति में किसान इसी रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रक्रिया के तहत बीमा क्लेम कर सकेंगे। इसके लिए योजना के तहत उपलब्ध टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर क्लेम की जानकारी दी जा सकेगी।

आवश्यक दस्तावेज फसल बीमा कराने के लिए किसानों को आधार कार्ड, जमीन का अद्यतन रसीद, मुखिया से सत्यापित वंशावली, मोबाइल नंबर और बैंक खाता की छायाप्रति सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। फसल का पूरा विवरण भी उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने बताया कि फसल बीमा से संबंधित फॉर्म प्रखंड कृषि कार्यालय में उपलब्ध है। विभागीय निर्देश के अनुसार सुंदरपुर एमपीसीएस को प्रखंड के लिए नोडल एमपीसीएस के रूप में चिन्हित किया गया है। वहीं फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दी गई है। प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने किसानों से अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रज्ञा केंद्र में पहुंचकर फसल बीमा का रजिस्ट्रेशन कराएं। साथ ही सभी कृषक मित्रों को निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया गया है।