Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फसल बीमा कराने को गैर ऋणी किसानों को 14 अगस्त तक मौका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
Follow us on Google News
share

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन 2026 के लिए किसानों को फसल बीमा कराने का मौका दिया गया है। गैर ऋणी किसान 14 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा

फसल बीमा कराने को गैर ऋणी किसानों को 14 अगस्त तक मौका

धानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन 2026 के लिए किसानों को फसल बीमा कराने का मौका दिया गया है। गैर ऋणी किसान 14 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकेंगे। वहीं 31 जुलाई तक स्वीकृत अथवा नवीनीकृत किसान क्रेडिट कार्ड या फसल ऋण वाले ऋणी किसानों के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है। उप कृषि निदेशक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए योजना संचालित की जा रही है। जिले में खरीफ सीजन के लिए धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उड़द और अरहर की फसल को बीमा के लिए अधिसूचित किया गया है।

ये भी पढ़ें:फसल बीमा 14 अगस्त तक करा सकते हैं किसान

इन फसलों के बीमा के लिए किसान को बीमित राशि का दो प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। ऋणी किसान अपनी संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर फसल बीमा करा सकते हैं। गैर ऋणी किसानों को आधार कार्ड, स्वप्रमाणित फसल बुआई घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल और आईएफएससी कोड सहित बैंक पासबुक की छायाप्रति लेकर जनसेवा केंद्र अथवा बैंक शाखा में आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत फसल न बो पाने अथवा बुआई असफल होने, फसल की मध्यावस्था में नुकसान और खड़ी फसल को प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति पर बीमा का लाभ मिलता है। ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा, जलभराव और बिजली गिरने से फसल को नुकसान होने की स्थिति भी योजना में शामिल है। फसल कटाई के बाद खेत में रखी फसल को 14 दिनों के भीतर नुकसान होने पर भी निर्धारित प्रावधानों के तहत बीमा सुरक्षा मिलेगी। फसल को नुकसान होने पर किसान को 72 घंटे के अंदर इसकी सूचना देनी होगी। किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर दावा अथवा शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा कृषि विभाग के कार्यालय में भी फसल क्षति की सूचना दी जा सकती है।

ये भी पढ़ें:धान, मक्का व केले की फसलों का समय से कराएं बीमा
ये भी पढ़ें:31 अगस्त तक कराएं धान व मूंगफली फसल का बीमा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।