फसल बीमा कराने को गैर ऋणी किसानों को 14 अगस्त तक मौका

धानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन 2026 के लिए किसानों को फसल बीमा कराने का मौका दिया गया है। गैर ऋणी किसान 14 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकेंगे। वहीं 31 जुलाई तक स्वीकृत अथवा नवीनीकृत किसान क्रेडिट कार्ड या फसल ऋण वाले ऋणी किसानों के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है। उप कृषि निदेशक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए योजना संचालित की जा रही है। जिले में खरीफ सीजन के लिए धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उड़द और अरहर की फसल को बीमा के लिए अधिसूचित किया गया है।

इन फसलों के बीमा के लिए किसान को बीमित राशि का दो प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। ऋणी किसान अपनी संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर फसल बीमा करा सकते हैं। गैर ऋणी किसानों को आधार कार्ड, स्वप्रमाणित फसल बुआई घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल और आईएफएससी कोड सहित बैंक पासबुक की छायाप्रति लेकर जनसेवा केंद्र अथवा बैंक शाखा में आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत फसल न बो पाने अथवा बुआई असफल होने, फसल की मध्यावस्था में नुकसान और खड़ी फसल को प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति पर बीमा का लाभ मिलता है। ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा, जलभराव और बिजली गिरने से फसल को नुकसान होने की स्थिति भी योजना में शामिल है। फसल कटाई के बाद खेत में रखी फसल को 14 दिनों के भीतर नुकसान होने पर भी निर्धारित प्रावधानों के तहत बीमा सुरक्षा मिलेगी। फसल को नुकसान होने पर किसान को 72 घंटे के अंदर इसकी सूचना देनी होगी। किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर दावा अथवा शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा कृषि विभाग के कार्यालय में भी फसल क्षति की सूचना दी जा सकती है।