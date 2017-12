प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने कमला मिल्स हादसे पर जताया दुख

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने मुंबई के कमला मिल्स कंपाउंड के मोजोज रेस्टोरेंट में लगी आग में कई लोगों के मरने पर दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि 'मुंबई में आग की घटना से मैं व्यथित हूँ। दुख की इस घड़ी में मेरी सहानुभूति पीड़ित परिवारों के साथ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसमें घायल हुये लोग जल्द स्वस्थ हों।'

Anguished by the fire in Mumbai. My thoughts are with the bereaved families in this hour of grief. I pray that those injured recover quickly: PM @narendramodi

वहीं राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भी एक ट्वीट में कहा कि 'मुंबई में आग की घटना व्यथित करने वाली है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। अग्निक्षमन कर्मियों और बचाव कार्यों से जुड़े लोगों ने काफी बहादुरी दिखाई है।

Disturbing news about the fire in Mumbai. Condolences to the bereaved families and wishing the injured an early recovery. Commend the valiant efforts of fire-fighters and those in rescue ops #PresidentKovind