Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

निपुण बनाने को आयोजित एफएलएन प्रशिक्षण का समापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
Follow us on Google News
share

देसही देवरिया में सोमवार को खंड शिक्षा अधिकारी गोपाल मिश्रा की देखरेख में प्राथमिक अध्यापकों का पांच दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में नवीन पाठ्य पुस्तक के आधार पर जानकारी दी गई और बच्चों की शिक्षा के लिए खेलों का उपयोग करने के तरीके बताए गए।

निपुण बनाने को आयोजित एफएलएन प्रशिक्षण का समापन

देसही देवरिया, हिन्दुस्तान संवाद। सोमवार को खंड शिक्षा अधिकारी गोपाल मिश्रा के देखरेख में प्राथमिक अध्यापकों का निपुण भारत मिशन कार्यक्रम के तहत पांच दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण संपन्न हुआ। एआरपी राम बहादुर सिंह, महफुर्जुरहमान सिद्दीकी, प्रवीण मणि त्रिपाठी, त्रियुगी प्रसाद और मनोज गुप्ता ने एनसीईआरटी आधारित नवीन पाठ्य पुस्तक के प्रशिक्षण को विभिन्न सत्रों के द्वारा नवीन विधाओं की रोचक जानकारी प्रदान की।पीपीटी आधारित प्रशिक्षण के बीच-बीच में संदर्भ से संबंधित वीडियो भी दिखाए गए। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, खेल खेल में सहज तरीके से बच्चों के शिक्षा से जोड़ने के तरीकों को बताया गया। प्रशिक्षण में कृष्ण मोहन सिंह, सत्येंद्र सिंह, अविनाश तिवारी,हुमा खान, सतीश सिंह,प्रेमलता सिंह, सुमन राय जुल्फिकार अली,सुधा सिंह इत्यादि प्रतिभागी के रूप में उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:बीआरसी डलमऊ में एफएलएन प्रशिक्षण का प्रथम बैच आयोजित
ये भी पढ़ें:Mau News: एफएलएन एवं नई एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों पर आधारित प्रशिक्षण शुरू
ये भी पढ़ें:एफएलएन प्रशिक्षण में शिक्षकों की क्षमता वृद्धि पर जोर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Deoria Latest News Deoria News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।