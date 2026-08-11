निपुण बनाने को आयोजित एफएलएन प्रशिक्षण का समापन
देसही देवरिया में सोमवार को खंड शिक्षा अधिकारी गोपाल मिश्रा की देखरेख में प्राथमिक अध्यापकों का पांच दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में नवीन पाठ्य पुस्तक के आधार पर जानकारी दी गई और बच्चों की शिक्षा के लिए खेलों का उपयोग करने के तरीके बताए गए।
देसही देवरिया, हिन्दुस्तान संवाद। सोमवार को खंड शिक्षा अधिकारी गोपाल मिश्रा के देखरेख में प्राथमिक अध्यापकों का निपुण भारत मिशन कार्यक्रम के तहत पांच दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण संपन्न हुआ। एआरपी राम बहादुर सिंह, महफुर्जुरहमान सिद्दीकी, प्रवीण मणि त्रिपाठी, त्रियुगी प्रसाद और मनोज गुप्ता ने एनसीईआरटी आधारित नवीन पाठ्य पुस्तक के प्रशिक्षण को विभिन्न सत्रों के द्वारा नवीन विधाओं की रोचक जानकारी प्रदान की।पीपीटी आधारित प्रशिक्षण के बीच-बीच में संदर्भ से संबंधित वीडियो भी दिखाए गए। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, खेल खेल में सहज तरीके से बच्चों के शिक्षा से जोड़ने के तरीकों को बताया गया। प्रशिक्षण में कृष्ण मोहन सिंह, सत्येंद्र सिंह, अविनाश तिवारी,हुमा खान, सतीश सिंह,प्रेमलता सिंह, सुमन राय जुल्फिकार अली,सुधा सिंह इत्यादि प्रतिभागी के रूप में उपस्थित रहे।
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