चीनी से लेकर टूथपेस्ट और सरसों तेल तक महंगे हुए
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। रोजमर्रा में उपयोगी कई खाद्य सामग्री की कीमतों में तेज उछाल आया है। पश्चिम एशिया में फिर से युद्ध शुरू होने से बाजार में इन वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ा है। चाय, चावल, चीनी और अन्य खाद्य सामग्रियों की कीमतें बढ़ गई हैं।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। रोजमर्रा में उपयोगी कई खाद्य सामग्री की कीमतों में तेज उछाल आया है। पश्चिम एशिया में फिर से युद्ध शुरू होना बाजार में इन वस्तुओं की कीमतों पर असर के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि बाजार के जानकार मानते हैं कि एफएमसीजी कंपनियों ने युद्ध के नाम पर जल्दबाजी में कीमतें बढ़ाई हैं। सभी प्रकार के चावल, चाय, चीनी, छोटी इलायची, सरसों तेल, कॉफी की कीमत में तेज बढ़ोतरी हुई है। चाय की दुकानों पर इस्तेमाल होने वाली चाय की पत्ती का दाम 20 रुपये पाव यानी 80 रुपये किलो बढ़ गया है। करीब दो सप्ताह पहले इसकी कीमत 70 रुपये से 90 रुपये प्रति ढाई सौ ग्राम हो गई है। इस कारण विक्रेताओं ने चाय की पत्ती की मात्रा कम कर दी है। चावल की बात करें तो पांच किलो का पैकेट 330 रुपये हो गया है, जो पहले 310 रुपये था। खुले में जो चावल 38-40 रुपये किलो बिकता था अब 48-52 रुपये हो गया है। चीनी का दाम दो माह में अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। 4400 से 4900 रुपए कुंतल चीनी का दाम पहुंच गया है। कुछ दिनों पहले चीनी 48-49 रुपये किलो बिक रही थी, जो अब 52 से 55 रुपये हो गई है। चीनी के अढ़तिया राजकुमार, शशांक साहू ने कहा कि कोटा कम आने के कारण चीनी की कीमत तेजी से बढ़ी है। अगस्त में रक्षाबंधन, सावन मेला में चीनी की मांग भी ज्यादा होती है।
बिस्किट और टूथपेस्ट कंपनियों का खेल
पिछले साल जीएसटी घटने के बाद कई वस्तुओं के दाम गिरे थे, लेकिन धीरे-धीरे फिर से कंपनियां ज्यादा लाभ कमाने के लिए ग्राहकों की जेब काट रही हैं। बिस्किट की एक नामी कंपनी ने 40 ग्राम के बिस्किट के पैकेट पर 12.5 ग्राम अतिरिक्त लिखते हुए 50 पैसे दाम बढ़ा दिए हैं। यह पैकेट 4.30 रुपये में बिकता था, यह बात अलग है कि ज्यादातर ग्राहक अनजाने में पांच रुपये ही भुगतान कर देते थे। एक रिटेल व्यापारी ने कहा कि कुछ हफ्तों बाद यह कंपनी वजन भी घटा देगी और कीमत 5 रुपये ही रखेगी। एक नामी टूथपेस्ट कंपनी ने पिछले साल 200 ग्राम पेस्ट पर दाम 145 से घटाकर 125 किया था। एक सप्ताह में कीमत बढ़ाकर 135 रुपये कर दी गई है।
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लेखक के बारे मेंVachaspati Upadhyaya
शॉर्ट बायो :
वाचस्पति उपाध्याय
करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हूं। वर्तमान में हिन्दुस्तान वाराणसी यूनिट में कार्यरत हूं।
परिचय एवं अनुभव
वाचस्पति उपाध्याय हिन्दुस्तान समाचार पत्र के वाराणसी यूनिट में वरिष्ठ संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं। करीब 15 वर्षों के अनुभव के साथ वर्तमान में नगर निगम, विकास प्राधिकरण और बिजनेस तथा आरएसएस बीट पर कार्य करते हैं।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
वाचस्पति उपाध्याय ने अपने करियर की शुरुआत करियर्स 360 मैगजीन नई दिल्ली से किया। वर्ष 2010 में इस मैगजजीन में शिक्षा और करियर से जुड़े मुद्दों पर लेखन किया। इसके बाद वर्ष दिसंबर 2011 में प्रतिष्ठित समाचार पत्र हिन्दुस्तान के हिन्दुस्तान जॉब्स में कार्य शुरू किया। फिर करीब छह माह बाद गुरुग्राम में जुलाई 2015 तक रिपोर्टिंग किया। अगस्त 2015 से वाराणसी यूनिट में कार्यरत हूं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएचयू से अर्थशास्त्र में स्नातक, इतिहास में स्नातकोत्तर करने के बाद मुंबई स्थित जर्नलिज्म मेंटर संस्था से मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा किया। वर्तमान में नगर निगम, वाराणसी विकास प्राधिकरण, आरएसएस, बिजनेस बीट पर कार्य कर रहा हूं।
विजन
वाचस्पति उपाध्याय का मानना है कि पुष्ट होने वाले और प्रमाणित तथ्यों पर आधारित पत्रकारिता इसकी आधारशिला है।
विशेषज्ञता
जनता के मुद्दों पर आधारित रिपोर्टिंग करना और जन समस्याओं का समाधान करते हुए अपने पाठकों और आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए खबरें लिखना।
अपने बीट से इतर बड़े आयोजनों को प्रतिद्वंदी अखबारों की तुलना में बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना।
इंटरनेशनल टेंपल कांक्लेव, अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह, पिछले वर्ष मुंबई में इंडिया मैरिटाइम वीक 2025 समेत बनारस की प्राचीन धार्मिक संस्थाओं के विशेष आयोजनों को बेहतर तरीके से लिखना।