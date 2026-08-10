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आशंका महंगी हो सकती हैं खानपान की वस्तुएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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देश में रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतों पर एक बार फिर बढ़ोतरी का दबाव बन रहा है। कंपनियां सितंबर तिमाही में कीमतों में वृद्धि कर सकती हैं। मुख्य कारण कच्चे माल की बढ़ती लागत और भू-राजनीतिक अनिश्चितता है, लेकिन ग्राहकों की मांग仍 मजबूत है।

आशंका महंगी हो सकती हैं खानपान की वस्तुएं

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतों पर एक बार फिर बढ़ोतरी का दबाव बन रहा है। साबुन, बिस्किट, चाय, कॉफी और अन्य पैकेट बंद उत्पाद बनाने वाली कंपनियां सितंबर तिमाही में चुनिंदा सामान के दाम बढ़ा सकती हैं। इसकी मुख्य वजह कच्चे माल की बढ़ती लागत और भू-राजनीतिक अनिश्चितता है। हालांकि, कंपनियों का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद ग्राहकों की मांग फिलहाल मजबूत बनी हुई है। कंपनियों ने जून तिमाही में कई उत्पादों की कीमतों में औसतन दो से पांच फीसदी तक बढ़ोतरी की थी। अब लागत का दबाव जारी रहने पर कंपनियां दोबारा कीमतें बढ़ाने या पैकेट में सामान की मात्रा घटाने का विकल्प अपना सकती हैं。

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कंपनियों की प्रतिक्रिया

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने संकेत दिया है कि दूसरी तिमाही में वह करीब 1.5 से दो फीसदी तक कीमतों में और बदलाव कर सकती है। खासकर पांच और दस रुपये वाले बिस्किट पैक का आकार घटाया जा सकता है। कंपनी के मुताबिक चीनी और पाम ऑयल की कीमतें अभी भी ऊंची बनी हुई हैं। डाबर का कहना है कि कच्चे माल की ऊंची लागत का असर कुछ समय तक जारी रह सकता है। डाबर मार्जिन बचाने के लिए सीमित कीमत बढ़ोतरी के साथ लागत घटाने के उपाय कर रही है। वहीं और हिन्दुस्तान यूनिलिवर भी सितंबर तिमाही में अलग-अलग श्रेणी में कीमतों में बदलाव कर सकती है। कंपनी को दूसरी तिमाही में लागत में करीब दो से पांच फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान है।

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भविष्य की संभावनाएं

गोदरेज ने जून तिमाही में करीब पांच फीसदी तक कीमतें बढ़ाई थीं और आगे भी बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। वहीं टाट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कहा है कि लागत का दबाव बना रहा तो कीमतों में बदलाव किया जा सकता है। हालांकि, पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए कंपनी जल्दबाजी से बचना चाहती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किस सामान की कीमतें बढ़ने की संभावना है?
साबुन, बिस्किट, चाय, कॉफी और अन्य पैकेट बंद उत्पाद की कीमतें बढ़ने की संभावना है।
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