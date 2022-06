राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे शरद पवार, ईडी से पूछताछ में क्या बोले राहुल गांधी, टॉप 5 न्यूज

राष्ट्रपति चुनाव के लिए ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई मीटिंग में कई विपक्षी दलों के नेताओं ने शरद पवार से कैंडिडेट बनने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के तीसरे दिन राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेता ने एजेंसी को बताया कि यंग इंडिया से एक पैसा भी नहीं निकाला गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने जानकारी दी है कि वह मंकीपॉक्स का नाम बदलने को लेकर विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत काम कर चुके युवाओं को हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड सरकार भी नौकरियों में प्राथमिकता देगी। पढ़ें, आज शाम तक के पांच बड़े अपडेट्स...

राष्ट्रपति चुनाव लड़ने को राजी नहीं शरद पवार, नए चेहरे पर अगली मीटिंग में होगा विचार

राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के नाम पर कोई फैसला आज नहीं हो सका। ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई मीटिंग में कई विपक्षी दलों के नेताओं ने शरद पवार से कैंडिडेट बनने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इससे पहले भी वह कई बार इनकार कर चुके थे। अब नए नाम पर चर्चा के लिए अगले सप्ताह एक बार फिर से विपक्षी दलों की दिल्ली में मीटिंग होगी। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि शरद पवार ने साफ कहा कि मैं अब भी सक्रिय राजनीति में हूं और राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ना चाहता। पूरी खबर पढ़ें।

यंग इंडिया से एक भी पैसा नहीं निकाला... ईडी से पूछताछ में क्या-क्या बोले राहुल गांधी

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के तीसरे दिन राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेता ने एजेंसी को बताया कि यंग इंडिया से एक पैसा भी नहीं निकाला गया। बता दें कि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ की डिटेल मीडिया में आने पर कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कानून मंत्री को नोटिस भेजा है। पूरी खबर पढ़ें।

आदित्य ठाकरे ने शिवसेना को दिया राम मंदिर का क्रेडिट, बोले- हमारे नारे से साफ हुआ रास्ता

शिवसेना के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे बुधवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अयोध्या को भारत की आस्था से जुड़ी नगरी बताते हुए कहा कि शिवसेना ने 2018 में ये नारा दिया था कि 'पहले मंदिर फिर सरकार' और इस नारे के बाद ही रामनगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। ठाकरे ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत की आस्था की इस नगरी में अदालत के आदेश पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि वह अयोध्या में रामलला और हनुमान जी के दर्शन कर उनसे प्रार्थना करेंगे कि वह जनसेवा के अपने संकल्प को पूरा कर सकें। पूरी खबर पढ़ें।

मंकीपॉक्स वायरस का बदला जाएगा नाम, WHO ने बताया इससे क्या है दिक्कत

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने जानकारी दी है कि वह मंकीपॉक्स का नाम बदलने को लेकर विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम कर रहा है। WHO ने कहा है कि वह वायरस के भेदभावपूर्ण उपनाम से जुड़े कलंक और नस्लवाद को लेकर मंकीपॉक्स के नाम को बदलने पर काम कर रहा है। दुनिया के 30 से अधिक वैज्ञानिकों ने मंकीपॉक्स वायरस के लिए गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-कलंककारी नाम रखने की अपील की थी। पूरी खबर पढ़ें।

हरियाणा समेत इन राज्यों में अग्निवीरों को मिलेगी नौकरी में प्राथमिकता; देखें लिस्ट

भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत काम कर चुके युवाओं को हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड सरकार भी नौकरियों में प्राथमिकता देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खास घोषणा की। पूरी खबर पढ़ें।