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राष्ट्रपति को मिले 300 उपहारों की ई-नीलामी शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को मिले 300 उपहारों की ई-नीलामी बुधवार से शुरू हुई। यह नीलामी ई-उपहार पोर्टल पर चल रही है और पांच सितम्‍बर तक चलेगी। इसमें अंतरराष्ट्रीय नेताओं और हस्तियों से मिले उपहार शामिल हैं, जिनसे प्राप्त धन का उपयोग सामाजिक कल्याण योजनाओं में किया जाएगा।

राष्ट्रपति को मिले 300 उपहारों की ई-नीलामी शुरू

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को मिले 300 उपहारों की ई-नीलामी बुधवार से शुरू हो गई। यह नीलामी ई-उपहार पोर्टल पर की जा रही है। राष्ट्रपति भवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नीलामी सूची में राष्ट्रपति मुर्मु को विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों, संवैधानिक संस्थाओं, राज्य सरकारों, मंत्रालयों, सांस्कृतिक संस्थानों तथा विशिष्ट हस्तियों से मिले उपहार शामिल हैं। नीलामी की प्रक्रिया पांच सितम्‍बर तक चलेगी। इससे प्राप्त पूरी राशि सामाजिक कल्याण योजनाओं में उपयोग की जाएंगी। नीलामी में शामिल प्रमुख वस्तुओं में भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों और आत्मनिर्भरता का प्रतीक एलवीएम3 लॉन्च व्हीकल की प्रतिकृति भी है।

एलवीएम3 इसरो का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है। इसके अलावा महायोगी गुरु गोरखनाथ की पेंटिंग, त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी देवी मंदिर की प्रतिकृति, राजस्थानी लघु चित्रकला और भगवान गौतम बुद्ध की फ्रेमयुक्त पेंटिंग भी नीलामी के लिए उपलब्ध उपहारों में शामिल हैं।

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