राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वायुसेना के 87वें स्थापना दिवस पर बधाई दी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को भारतीय वायुसेना के 87वें स्थापना दिवस पर इसके बहादुर महिला और पुरुष जवानों को बधाई दी। उन्होंने वायुसेना के साहस और प्रतिबद्धता के प्रति आभार व्यक्त किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को दशहरा और वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं दीं।

रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया, “वायुसेना दिवस पर, हम अपने वायु योद्धाओं, सेवानिवृत्त अधिकारियों और भारतीय वायु सैनिकों के परिवारों का सगर्व सम्मान करते हैं। साहस और दृढ़ निश्चय के साथ हमारी हवाई सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले हमारे बहादुर वायु सैनिकों का शौर्य भारत के लिए गौरव का विषय है।”

On Air Force Day, we proudly honour our air warriors, veterans, and families of the Indian Air Force. They safeguard our skies with courage and commitment. India remains forever indebted to the brave men and women in blue for their selfless devotion and sacrifice #PresidentKovind

राष्ट्रपति ने विजयदशमी के पावन मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, "यह पर्व असत्य पर सत्य की विजय का उत्सव है। इस पर्व के माध्यम से हमें जीवन में ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। मेरी कामना है कि यह त्योहार देश के लोगों के लिए खुशियां और समृद्धि लेकर आए।"

Greetings and good wishes to fellow citizens on Dusshera.



The festival is a celebration of the victory of good over evil. It inspires us to live by honesty and truthfulness.



May the day bring joy and prosperity to the people of the country #PresidentKovind