Happy New Year 2018 : राष्ट्रपति कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी ने दी नववर्ष की शुभकामनाएं

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं।

राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट किया है, ''सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं! वर्ष 2018 में सभी देशवासियों और पूरे विश्व समुदाय के जीवन में सुख-समृद्धि, शांति और उल्लास का संचार होता रहे — राष्ट्रपति कोविन्द।

Wishing you all a happy 2018! I pray that this year brings joy, prosperity and good health in everyone's lives.