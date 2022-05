राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को झटका, BJD और YSR जाएंगे भाजपा के साथ; घटनाक्रम से संकेत

कमजोर हो रही कांग्रेस विवाद के बीच में नजर आ रही है, क्योंकि कई क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को मुखिया बनाने के खिलाफ है। वहीं, कांग्रेस को उन पार्टियों का समर्थन है, जो उसकी मदद से सरकार चला रही हैं।

इस खबर को सुनें