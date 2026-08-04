राष्ट्रपति मुर्मू ने गंजाम में की पूजा-अर्चना
ओडिशा के तीन दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गंजाम जिले में मां कंधुनी देवी और नीलकंठेश्वर शिव मंदिर में पूजा की। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। राष्ट्रपति विशेष ट्रेन से बहरामपुर पहुंचीं, जबकि सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशनों पर कड़ी जांच की गई।
भुवनेश्वर/बेरहामपुर, एजेंसी। ओडिशा के तीन दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को गंजाम जिले में तप्तपानी में मां कंधुनी देवी मंदिर और नीलकंठेश्वर शिव मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस दौरान राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भी थे। इस दौरान राष्ट्रपित भुवनेश्वर से विशेष ट्रेन से बहरामपुर पहुंचीं थीं। इस बीच भुवनेश्वर और बेरहामपुर रेलवे स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था की गई थी। यहां बम निरोधक दस्ते, खोजी कुत्ते और यात्रियों के सामान की सघन जांच की गई। गंजम के कलेक्टर वी. कीर्ति वासन ने बताया कि जिले में राष्ट्रपति के दौरे वाले स्थानों को उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें