ओडिशा में राष्ट्रपति ने विशेष ट्रेन से यात्रा की
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ओडिशा दौरे के दूसरे दिन 'प्रेसिडेंट स्पेशल' ट्रेन से 170 किलोमीटर की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भी उनके साथ थे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसमें बम निरोधक दस्ते और खोजी कुत्तों की व्यवस्था शामिल थी।
- दौरे के दूसरे दिन द्रौपदी मुर्मु ने 170 किलोमीटर का सफर किया भुवनेश्वर/बहरामपुर, एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ओडिशा दौरे के दूसरे दिन ‘प्रेसिडेंट स्पेशल’ ट्रेन से करीब 170 किलोमीटर की यात्रा की। मंगलवार को भुवनेश्वर से गंजाम जिले के बेरहामपुर तक यात्रा के दौरान राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भी मौजूद रहे।राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए रेलवे स्टेशनों और पूरे मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। राष्ट्रपति की विशेष ट्रेन के आगे और पीछे दो अन्य ट्रेनें भी चल रही थीं। यात्रा के दौरान ट्रैक पर किसी अन्य ट्रेन के संचालन की अनुमति नहीं दी गई।
भुवनेश्वर और बेरहामपुर रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के लिए बम निरोधक दस्ते, खोजी कुत्ते और सामान की गहन जांच की व्यवस्था की गई थी। जीआरपी और आरपीएफ के अलावा केंद्रीय एजेंसियों के कमांडो भी सुरक्षा में तैनात रहे।
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