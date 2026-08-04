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राष्ट्रपति मुर्मू ने गंजाम में की पूजा-अर्चना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ओडिशा के तीन दिवसीय दौरे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने तप्तपानी में मां कंधुनी देवी और नीलकंठेश्वर शिव मंदिर में पूजा की। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। उनके दौरे को लेकर भुवनेश्वर और बेरहामपुर रेलवे स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई।

राष्ट्रपति मुर्मू ने गंजाम में की पूजा-अर्चना

भुवनेश्वर/बेरहामपुर, एजेंसी। ओडिशा के तीन दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को गंजाम जिले में तप्तपानी में मां कंधुनी देवी मंदिर और नीलकंठेश्वर शिव मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस दौरान राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भी थे। इस दौरान राष्ट्रपित भुवनेश्वर से विशेष ट्रेन से बहरामपुर पहुंचीं थीं। इस बीच भुवनेश्वर और बेरहामपुर रेलवे स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था की गई थी। यहां बम निरोधक दस्ते, खोजी कुत्ते और यात्रियों के सामान की सघन जांच की गई। गंजम के कलेक्टर वी. कीर्ति वासन ने बताया कि जिले में राष्ट्रपति के दौरे वाले स्थानों को उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया था।

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