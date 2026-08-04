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राष्ट्रपति हथकरघा पुरस्कार सात अगस्त को देंगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सात अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी।

राष्ट्रपति हथकरघा पुरस्कार सात अगस्त को देंगी

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सात अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। यह जानकारी केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने दी। मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान 22 विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें तीन संत कबीर हथकरघा पुरस्कार विजेता और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल होंगे। इन्हें भारत की समृद्ध हथकरघा परंपरा को संरक्षित करने, बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार बेहतरीन कारीगरी, पारंपरिक कौशल बनाए रखते हुए आधुनिक तकनीकों को अपनाने, उत्पादों में विविधता लाने, डिजाइन में नवाचार और बुनकर समुदाय के सामाजिक, आर्थिक विकास में योगदान को मान्यता देते हैं।

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