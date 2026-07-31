जमीन से जुड़े नवाचार देश की जरूरतों के अनुकूल : मुर्मु
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि जमीन से जुड़े नवाचार देश की जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अटल नवाचार मिशन के युवाओं के साथ बातचीत में स्थानीय अनुभव, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक उत्तरदायित्व की बात की। राष्ट्रपति ने भारत की नवाचार में विश्व में सबसे बड़ी शक्ति बनने की क्षमता पर भी जोर दिया।
नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने जमीन से जुड़े नवाचारों को देश की जरूरतों के लिए अधिक अनुकूल बताते हुए कहा है कि इनमें स्थानीय अनुभव, वैज्ञानिक सोच और व्यक्तिगत सृजनशीलता के साथ सामाजिक उत्तरदायत्वि का भी समावेश होता है। यह बात उन्होंने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में अटल नवाचार मिशन के युवाओं से मुलाकात के दौरान कही। इस दौरान राष्ट्रपति ने मिशन की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी में उनके नवाचारों को देखा और उनसे बातचीत भी की। मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत व्यापक स्वरूप और नवाचार की भावना का उपयोग कर जमीनी स्तर के नवाचार में विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनने की क्षमता रखता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि समाज में परिवर्तन केवल विचारों से नहीं आता, बल्कि उन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे माहौल की जरूरत होती है, जो प्रतिभाओं का मार्गदर्शन करें और उन्हें उचित मंच, संसाधन उपलब्ध कराएं।
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