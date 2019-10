Video: पैर मुड़ जाने से गिर पड़ी महिला पुलिस कर्मी से मिलने पहुंचे राष्ट्रपति

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान मानवीयता का परिचय देते हुए मंच से उतर एक महिला पुलिसकर्मी से मुलाकात की, जो पैर मुड़ जाने के कारण फिसल कर गिर गई थी।

महिला पुलिसकर्मी विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार समारोह के दौरान मंच के आगे खड़ी थीं। मौके पर मौजूद समाचार एजेंसी 'भाषा' के एक छायाकार के अनुसार, राष्ट्र गान बजते ही महिलाकर्मी गिर पड़ी और कालीन पर बैठ गई।

