राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने गुजरात, महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर दी बधाई 

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात व महाराष्ट्र के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी।

राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट किया, “गुजरात दिवस के मौके पर बधाई व गुजरात के लोगों को शुभकामनाएं। आने वाले सालों में राज्य के नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की कामना करता हूं।”

On Maharashtra Day, greetings and good wishes to the people of Maharashtra. May the state continue to prosper and develop in the years to come #PresidentKovind



उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, “महाराष्ट्र दिवस के मौके पर बधाई और महाराष्ट्र के लोगों को शुभकामनाएं। आने वाले सालों में राज्य की समृद्धि व विकास की कामना करता हूं।”



प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मौके पर दोनों राज्यों के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोग अपनी सादगी और उद्यमशीलता के लिए जाने जाते हैं।

Greetings on Gujarat Diwas. The state’s people are known for their simplicity and entrepreneurial zeal. Gujarat has made a significant contribution in our nation’s history, especially during the freedom movement. May Gujarat continue to add impetus to India’s progress.