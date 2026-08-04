सावन में फीकी पड़ रही कजरी की तान, सिवानों और बागों से सिमट रहा लोकरंग
सावन की पारंपरिक कजरी गीतों की पहचान धीरे-धीरे खोती जा रही है। खेतों में महिला समूहों द्वारा गाए जाने वाले कजरी गीत अब विरले सुनाई देते हैं। लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए नई पीढ़ी को आगे आने की आवश्यकता है।
कौंधियारा/करछना,हिसं। सावन की रिमझिम फुहारों के साथ कभी खेत-खलिहानों और बाग-बगीचों में गूंजने वाली कजरी की मधुर तान अब धीरे-धीरे सुनाई देना बंद हो गई है। आधुनिकता की दौड़ और बदलती जीवनशैली के बीच कजरी गीत, झूले और पारंपरिक ग्रामीण खेल विलुप्त होने की कगार पर हैं।
कजरी गीतों का महत्व
अपनी प्रीति-रीति, लोक परंपरा और राग-रंग को संजोए सावन के कजरी गीत अब पहले जैसी पहचान खोते जा रहे हैं। धान की रोपाई के दौरान खेतों और सिवानों में महिलाओं की सामूहिक स्वर लहरियां अब विरले ही सुनाई देती हैं। कभी ताने होइहीं छतवा... जैसे लगवही गीत और हरे रामा ऊंची अटारी... तथा रूनझुन खोला हो केवरिया... जैसी कजरियां सावन की पहचान हुआ करती थीं। महेवा गांव के हास्य कवि अशोक ''बेशरम'' बताते हैं कि मिर्जापुर की कजरी ने पूरे पूर्वांचल की चौपालों और गांवों को अपनी मिठास से सराबोर किया था, लेकिन अब यह परंपरा तेजी से सिमट रही है।
संस्कृति की सुरक्षा
वहीं, तेवरिया के लोक गायक रामबाबू यादव कहते हैं कि कजरी गीतों के साथ बागों में पड़ने वाले झूले और बदी-सुटुर्रा, कुड़ी-कबड्डी, चिर्री-पाती जैसे पारंपरिक खेल भी अब लगभग गायब हो चुके हैं। उनका मानना है कि लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए नई पीढ़ी को आगे आना होगा और गांव-गांव में कजरी महोत्सव जैसे आयोजनों को बढ़ावा देना समय की जरूरत है।
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