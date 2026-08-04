महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने जयपुर के शिल्पकार इस्लाम अहमद को 300 वर्ष पुरानी लाख चूड़ियों की कला के संरक्षण और भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार करने के लिए डॉक्टर ऑफ लिटरेचर (डी.लिट.- ऑनोरिस कॉजा) की मानद उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने कई देशों में भारतीय हस्तकला का प्रदर्शन किया है।

जयपुर की लाख चूड़ी कला को वैश्विक पहचान दिलाने वाले इस्लाम अहमद को विश्वविद्यालय ने डी.लिट. की मानद उपाधि से

‎‎- 300 वर्ष पुरानी पारंपरिक कला के संरक्षण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाने के लिए मिला सम्मान ‎बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने कला, संस्कृति और समाज में उत्कृष्ट योगदान के लिए जयपुर राजस्थान के प्रख्यात शिल्पकार इस्लाम अहमद को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर (डी.लिट.- ऑनोरिस कॉजा) की मानद उपाधि से सम्मानित किया। यह सम्मान मंगलवार को आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कुलपति प्रो. के.पी. सिंह व अन्य उपस्थित अतिथियों ने प्रदान किया। ‎

इस्लाम अहमद का योगदान इस्लाम अहमद जयपुर के सातवीं पीढ़ी के मास्टर शिल्पकार हैं। उन्होंने 300 वर्ष से अधिक पुरानी जयपुर की पारंपरिक लाख चूड़ियों की कला को संरक्षित करने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने उन्हें अनुमोदित मास्टर कारीगर के रूप में मान्यता प्रदान की है। उन्होंने हंगरी, सिंगापुर, मलेशिया और कुवैत सहित कई देशों में भारतीय पारंपरिक हस्तकला का प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। इसके अलावा वे फ्रांस के प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल में जयपुर की लाख चूड़ियों की कला का प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय कारीगर भी हैं। ‎

अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और भूमिका ‎इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके इस्लाम ‎भारतीय संस्कृति और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में वे देश-विदेश में कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों और लाइव डेमो के माध्यम से राजस्थान की पारंपरिक हस्तकला को बढ़ावा देते हुए सांस्कृतिक राजदूत की भूमिका निभा रहे हैं। विश्वविद्यालय ने उनके इसी योगदान को देखते हुए उन्हें डी.लिट. (ऑनोरिस कॉजा) की मानद उपाधि से अलंकृत किया।