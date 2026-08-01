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काफिला ए बनी असद की तैयारियां शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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बहराइच में चेहल्लुम के दिन शाही कर्बला से 'काफिला ए बनी असद' और 'शबीहे ताबूत' का जुलूस निकालने की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। मजलिस का आयोजन होगा, जिसमें सैय्यद फैज अब्बास जैदी खिताब करेंगे। जुलूस के बाद ताबूत कर्बला में सिपुर्द ए खाक किया जाएगा, जो पिछले 36 सालों से उठाया जा रहा है।

काफिला ए बनी असद की तैयारियां शुरू

बहराइच। चेहल्लुम के रोज शाही कर्बला से निकलने वाला जुलुस ए काफिला ए बनी असद और शबीहे ताबूत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तैयारियां शुरू कर दी गई है। अंजुम जैदी ने बताया कि बाद खत्म जुलूस ए जुलजनाह कर्बला से यह जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस निकालने से पहले एक मजलिस होगी जिसे सैय्यद फैज अब्बास जैदी महमूदाबाद खिताब करेंगे। बाद खत्म मजलिस कर्बला से यह जूलुस काफिला ए बनी असद और शबीहे ताबूत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद होगा, जो कर्बला में ही बनी दहल में सिपुर्द ए खाक किया जाएगा। यह ताबूत पिछले छत्तीस सालों से उठता चला आ रहा है।

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