उर्स में किसी की भी लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त: जेएम
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उर्स की तैयारियों को लेकर की बैठक उर्स में किसी की भी लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त: जेएम
कलियर, संवाददाता। दरगाह साबिर पाक के 758वें सालाना उर्स की तैयारियों को लेकर बुधवार को जेएम दीपक रामचन्द्र सेठ और एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ समीक्षा बैठक की।। बैठक में सभी कार्य उर्स से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। कहा कि उर्स में जायरीनों की सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, ट्रैफिक, अस्थाई कोतवाली ,अस्थाई पुलिस चौकी, सीसीटीवी कैमरे, पार्किंग, पेयजल, पथ प्रकाश व्यवस्था, अस्थायी शौचालय, बैरिकेडिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, वाच टावर, अग्निशमन व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन को लेकर आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और प्रत्येक व्यवस्था समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
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