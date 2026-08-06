हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां तेज, अफसरों को अभी से जुटने के निर्देश
प्रयागराज।नौ अगस्त से शुरू होने वाले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सभी विभागीय अ
प्रयागराज। नौ अगस्त से शुरू होने वाले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सभी विभागीय अधिकारियों को अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अभी से आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान के दौरान प्रत्येक विभाग अपनी जिम्मेदारियों का समयबद्ध ढंग से निर्वहन करे, ताकि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों से समन्वय बनाकर अभियान को व्यापक स्तर पर संचालित करने को कहा। बैठक में जिलाधिकारी ने जिला मिशन प्रबंधक (डीसी एनआरएलएम) क्षमा सिंह को निर्देशित किया कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के माध्यम से सभी तिरंगे समय पर तैयार कराए जाएं।
साथ ही तैयार झंडों का विभिन्न विभागों में समय से वितरण भी सुनिश्चित किया जाए, जिससे अभियान शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी हो सकें। प्रशासन का उद्देश्य इस अभियान के माध्यम से प्रत्येक घर तक तिरंगा पहुंचाना और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाना है।
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