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30 अगस्त के आदिवासी एकता महाजुटान रैली को लेकर 6-18 को जनसंपर्क अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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30 अगस्त को मोरहाबादी में आदिवासी एकता महाजुटान रैली की तैयारी के लिए बैठक आयोजित हुई। इसमें विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य विषय परिसीमन और आदिवासी राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा रहेगा। रैली में झारखंड के सभी 24 जिलों से आदिवासी समाज शामिल होगा।

30 अगस्त के आदिवासी एकता महाजुटान रैली को लेकर 6-18 को जनसंपर्क अभियान

रांची, वरीय संवाददाता। 30 अगस्त को मोरहाबादी में होने वाली आदिवासी एकता महाजुटान रैली की तैयारी को लेकर बैठक हुई। आयोजन रविवार को मोरहाबादी स्थित पूर्वमंत्री बंधु तिर्की के आवास में हुई। इसमें झारखंड से आए विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस का मुख्य विषय परिसीमन और आदिवासी राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा रहेगा। पूरे राज्य में इस विषय पर व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा, ताकि आदिवासी समाज परिसीमन के संभावित प्रभावों से अवगत होकर अपने संवैधानिक एवं राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित हो सके।

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बैठक में निर्णय लिया गया कि 30 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली आदिवासी एकता महाजुटान रैली में झारखंड के सभी 24 जिलों से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज, पारंपरिक ग्राम प्रधान, सामाजिक संगठन, छात्र-युवा, महिला संगठन, बुद्धिजीवी एवं जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। यह रैली आदिवासी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक जनसमागम होगी। रैली की तैयारियों को लेकर छह अगस्त से 18 अगस्त तक पूरे झारखंड के 24 जिलों का राज्यव्यापी जनसंपर्क और जागरुकता दौरा आयोजित किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत छह अगस्त को गढ़वा, पलामू जिलों से होगी, जिसमें पूर्व मंत्री बंधु तिर्की शामिल होंगे। बैठक में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, दयामनी बारला, पूर्व मेयर रमा खलखो, शशि पन्ना, दीनबंधु बोइपोई, विनय उरांव, बिन्सय मुंडा, नीरज भोगता, विकास उरांव, सेल्सटीन कुजूर, रिंकू कच्छप, आर्सेन तिर्की, अनूप लकड़ा, सुनील मिंज, विकी धान, विजय भोगता, दिनेश सिंह, निश्चल सोय सहित विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधि व सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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