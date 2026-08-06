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16 अगस्त से होगा बिहुला महोत्सव, मंजूषा कला की सजेगी प्रदर्शनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर में 16 और 17 अगस्त को होने वाले बिहुला महोत्सव-2026 की तैयारियों के लिए एक बैठक आयोजित की गई। इस महोत्सव में मंजूषा पेंटिंग प्रदर्शनी, पुस्तक विमोचन, बिहुला गाथा की प्रस्तुति और फैशन शो समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 11 कलाकारों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा।

16 अगस्त से होगा बिहुला महोत्सव, मंजूषा कला की सजेगी प्रदर्शनी

भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। रेशम भवन में 16 और 17 अगस्त को आयोजित होने वाले दो दिवसीय बिहुला महोत्सव-2026 की तैयारियों को लेकर बुधवार को सैंडिस कंपाउंड में मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने बताया कि बिहुला जीवन पर आधारित मंजूषा पेंटिंग प्रदर्शनी, पुस्तक विमोचन, बिहुला गाथा की प्रस्तुति तथा मंजूषा फैशन शो का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा मंजूषा लोककला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 11 कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में बीना मिश्रा, उलूपी कुमारी झा, माला घोष, अर्चना कुमारी, श्वेता दत्ता, रीना कुमारी, मानवी कुमारी, सिंपल कुमारी, सृष्टिश्री, सुरभि सुमन, साक्षी राय, वंदना कुमारी, अर्पणा कुमारी आदि मौजूद थीं।

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