गोविंदनगर के हर मंडल में घूमेगी कलश यात्रा
कानपुर में संत रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में कलश यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने गोविंदनगर क्षेत्र के चार मंडलों में यात्रा के आयोजन की योजना बनाई। यात्रा रतनलाल नगर, रामलला, लाजपत नगर और पनकी मंडल में जाएगी। कार्यक्रम संयोजकों में किरन तिवारी, दीपक सिंह, विजय मिश्र आदि शामिल हैं।
कानपुर। संत रविदास की 650वीं जयंती को लेकर कानपुर आई कलश यात्रा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने तैयारियों को लेकर बैठक की। तय हुआ कि कलश वंदन यात्रा गोविंदनगर क्षेत्र के चारों मंडलों रतनलाल नगर, रामलला, लाजपत नगर और पनकी मंडल में पहुंचेगी। इन मंडल के बूथ स्तर पर हर एक कोने तक जाएगी। यहां कार्यक्रम संयोजक किरन तिवारी, दीपक सिंह, विजय मिश्र, दीपक शुक्ल, अजय राय, विजय पटेल, संतोष सिंह, विनोद पाल रहे।
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