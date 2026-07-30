लखीसराय : श्रावणी मेला: शृंगीऋषि धाम में वन विभाग से तत्काल सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध

श्रावणी मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियाँ तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने वन विभाग को आवश्यक कदम उठाने के लिए पत्र लिखा है, ताकि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित व्यवस्था मिल सके।

कजरा, एक संवाददाता। श्रावणी मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर श्रृंगीऋषि धाम में वन विभाग से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाएं शीघ्र कराने का आग्रह किया है।

श्रावणी मेला के श्रद्धालु जिलाधिकारी ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि सूर्यगढ़ा प्रखंड स्थित श्रृंगीऋषि धाम में श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार को करीब 30 से 40 हजार श्रद्धालु पवित्र कुंड में स्नान एवं मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं।इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वन विभाग की ओर से आवश्यक कदम उठाना जरूरी है।

वन विभाग की जिम्मेदारियाँ डीएम ने अपने पत्र में बताया है कि धाम परिसर में वन विभाग द्वारा निर्मित वन आरक्षी केंद्र अभी तक उपयोग में नहीं लाया जा सका है, क्योंकि वहां कर्मियों की तैनाती नहीं हुई है। स्नान कुंड के समीप स्थित यह भवन वर्तमान में उपयोगी है। उन्होंने सुझाव दिया है कि श्रावणी मेला अवधि में इस भवन का उपयोग अस्थायी नियंत्रण कक्ष के रूप में किया जाए, जिससे वनकर्मियों की तैनाती के साथ सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण को प्रभावी बनाया जा सके। इसके अलावा वन विभाग द्वारा कराए जा रहे बाउंड्री वॉल, शौचालय और वस्त्र परिवर्तन कक्ष के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का भी अनुरोध किया गया है।

सुविधाओं का निर्माण जिलाधिकारी ने कहा है कि निर्माण सामग्री एवं मलबा हटाकर श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए रास्ते को पूरी तरह सुरक्षित और सुगम बनाया जाए। साथ ही वन आरक्षी केंद्र तक दिव्यांग श्रद्धालुओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए रैंप का निर्माण भी आवश्यक बताया गया है। जिलाधिकारी ने अपर मुख्य सचिव से इन सभी कार्यों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, ताकि श्रावणी मेला-2026 के दौरान श्रृंगीऋषि धाम आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और मेले का संचालन सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से किया जा सके।