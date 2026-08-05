आजादी की वर्षगांठ की तैयारियां, हर घर फहरेगा तिरंगा
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां शुरू हो गईं हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 9 से 17 अगस्त तक यह अभियान हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का है। 14 अगस्त को स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों के लिए कार्यक्रम होंगे। डीएम ने जनसहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया।
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, हर घर तिरंगा अभियान एवं स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू कर दी गईं। विभागों के अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप सभी कार्यक्रमों की तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। नौ से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रत्येक घर, सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थान, शिक्षण संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा सार्वजनिक भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। डीएम ने अभियान में अधिक से अधिक जनसहभागिता सुनिश्चित करते हुए युवाओं, स्वयंसेवी संगठनों, नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों को जोड़ने के निर्देश दिये। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम एवं देश विभाजन के दौरान बलिदान देने वाले लोगों की स्मृति में कार्यक्रम होंगे।
डीएम प्रणय सिंह ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान दिलाना और आने वाली पीढ़ी, युवाओं की भावना को जागृत करना मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने डीसी एनआरएलएम व परियोजना अधिकारी डूडा को निर्देशित करते हुए कहा कि तिरंगा निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत समय से पूर्ण किया जाये उपरोक्त सभी कार्यक्रमों का जिला सूचना अधिकारी के द्वारा प्रिन्ट, इलेक्ट्रानिक सोशल मीडिया पर वृहद प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
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