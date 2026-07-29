पर्दों से ढकी गई शराब की दुकानें
पवित्र श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। कांवड़ मार्ग पर स्थित शराब की दुकानों को पर्दों से ढका जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। हालांकि, दुकानों को बंद नहीं किया गया है और बिक्री सामान्य रूप से जारी है।
पवित्र श्रावण मास में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों ने युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है, कांवड़ यात्रियों को मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसी के तहत उसरकार के निर्देशों पर क्षेत्र में कांवड़ मार्ग पर स्थित शराब की दुकानों को पर्दों से ढकने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक, इस प्रक्रिया के तहत क्षेत्र में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली शराब की दुकानों को पर्दों से ढका जाना है। फिलहाल, दुकानें खुली हैं और बिक्री जारी है, दुकानों को बाहर से पर्दों से ढक दिया गया है।
दरअसल, कांवड़ यात्रा के दौरान शराब की दुकानों के नाम और बोर्ड श्रद्धालुओं को दिखाई न दें, इसके लिए हर साल की तरह इस बार भी दुकानों को पर्दों से ढका जा रहा है। हालांकि, अभी तक दुकानों को बंद करने के आदेश जारी नहीं हुए हैं, इसलिए निर्धारित नियमों के तहत बिक्री जारी है। सीओ राहुल यादव ने बताया कि फिलहाल पुरानी व्यवस्था के तहत दुकानों को ढकवाया जा रहा है, शासन से जैसे ही नए निर्देश प्राप्त होंगे, उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, शराब दुकानों के सेल्समैनों का कहना है कि यह हर साल की प्रक्रिया है और वे आबकारी विभाग की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सावन के महीने में वैसे भी बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में कम रहती है, लेकिन अभी दुकानों को बंद करने का कोई आदेश नहीं मिला है।
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लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।