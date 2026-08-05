मोरहाबादी में 14 प्लाटून की कदमताल से सजेंगे देशभक्ति के रंग
झारखंड की राजधानी रांची में स्वतंत्रता दिवस परेड की तैयारियों के तहत 15 अगस्त को 14 प्लाटून शामिल होंगी। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आवश्यक जिम्मेदारियों का बंटवारा किया और सभी विभागों को कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। सभी तैयारियाँ गरिमापूर्ण और व्यवस्थित तरीके से की जानी चाहिए।
रांची, विशेष संवाददाता। रांची के मोरहाबादी मैदान में 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस परेड में इस बार कुल 14 प्लाटून हिस्सा लेंगे। इनमें ओड़िशा पुलिस के प्लाटून के भी शामिल होने की संभावना है। समारोह की तैयारियों को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बुधवार को समाहरणालय के ब्लॉक-ए सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी तैयारियां निर्धारित समय के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह गरिमापूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपते हुए तैयारियों में किसी तरह की कमी नहीं रखने को कहा गया। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता और तत्परता से निर्वहन करें। सभी विभाग निर्धारित समय-सीमा के अंदर काम पूरा करें, ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन भव्य और व्यवस्थित तरीके से किया जा सके। बैठक में उप विकास आयुक्त संजय भगत, ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी, प्रशिक्षु आईएएस आस्था शरण, एडीएम नक्सल सुदर्शन मुर्मू, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडेय, जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद, आईटीडीए परियोजना निदेशक मनीषा तिर्की, जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार, नजारत उप समाहर्ता डॉ. सुदेश कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडेय समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने बांटी जिम्मेदारियां
भवन प्रमंडल के ईई पंडाल और बैठने की करेंगे व्यवस्था
उपायुक्त ने भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को मोरहाबादी मैदान के दाईं और बाईं ओर आगंतुकों के लिए वाटरप्रूफ पंडाल व गैलरी बनाने और पर्याप्त संख्या में कुर्सियों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मैदान का समतलीकरण, बैरिकेडिंग तथा मंच और साउंड बॉक्स के लिए जरूरी टॉवर का निर्माण समय पर पूरा करने को कहा।
उप समाहर्ता बनाएंगे मिनट टू मिनट कार्यक्रम
जिला नजारत उप समाहर्ता को स्वतंत्रता दिवस समारोह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम तैयार करने के साथ मुख्य मंच और आमंत्रित अतिथियों के बैठने की समुचित व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई।
बिजली बोर्ड के ईई लाइट सुनिश्चित करेंगे
विद्युत कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को कार्यक्रम स्थल पर निर्बाध बिजली आपूर्ति और साउंडप्रूफ जेनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
पेयजल विभाग पानी और शौचालय की करेगा व्यवस्था
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को समारोह स्थल पर पेयजल, वीआईपी टॉयलेट तथा परेड के पूर्वाभ्यास में हिस्सा लेने वाले कैडेटों के लिए अस्थायी शौचालय की व्यवस्था करने को कहा गया। मोरहाबादी मैदान की ओर जाने वाली सड़कों की मरम्मत और साफ-सफाई भी समय पर पूरी करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा समारोह स्थल पर मेडिकल कैंप और अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था रखने को कहा गया है।
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