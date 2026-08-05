मोरहाबादी में 14 प्लाटून की कदमताल से सजेंगे देशभक्ति के रंग

रांची, विशेष संवाददाता। रांची के मोरहाबादी मैदान में 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस परेड में इस बार कुल 14 प्लाटून हिस्सा लेंगे। इनमें ओड़िशा पुलिस के प्लाटून के भी शामिल होने की संभावना है। समारोह की तैयारियों को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बुधवार को समाहरणालय के ब्लॉक-ए सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी तैयारियां निर्धारित समय के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह गरिमापूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपते हुए तैयारियों में किसी तरह की कमी नहीं रखने को कहा गया। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता और तत्परता से निर्वहन करें। सभी विभाग निर्धारित समय-सीमा के अंदर काम पूरा करें, ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन भव्य और व्यवस्थित तरीके से किया जा सके। बैठक में उप विकास आयुक्त संजय भगत, ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी, प्रशिक्षु आईएएस आस्था शरण, एडीएम नक्सल सुदर्शन मुर्मू, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडेय, जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद, आईटीडीए परियोजना निदेशक मनीषा तिर्की, जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार, नजारत उप समाहर्ता डॉ. सुदेश कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडेय समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।